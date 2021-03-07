Hande Soral ve İsmail Demirci aynı dizide oynayacak mı?

Magazin dünyasının aşıklarıileNişantaşı’nda kameralarla görüntülendi. Son zamanlarda farklı dizilerde oynayan ikili hiçbir zaman rakip olmayacaklarını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İsmail Demirci, Hande Soral ile aynı dizide oynamak istemeyeceğini söyledi. Demirci aynı zamanda eşimi sette görmektense evde görmeyi tercih ederim açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkında da konuşan İsmail Demirci, bilimin her zaman insan hayatına yardımcı olduğunu, aşı karşıtlarına inanmamak gerektiğini ifade etti. İkili farklı setlerde çalışıyor. Biri İstanbul’da iken, diğeri Adana’da çekilen bir dizinin setinde bulunuyor. İkili, aynı dizide oynamaya pek sıcak bakmıyor. Koronavirüs konusunda açıklama yapmanın doğru olmayacağını, gerekli açıklamaların uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini, aşı vurulacaklarını söylediler.