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Hande Soral ve İsmail Demirci aynı dizide oynayacak mı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan ve aşk yaşayan İsmail Demirci ile Hande Soral Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili eşini sette görmektense evde görmenin daha iyi olduğunu söyledi.

07 Mart 2021 Pazar 11:13
Hande Soral ve İsmail Demirci aynı dizide oynayacak mı?
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Magazin dünyasının aşıkları İsmail Demirci ile Hande Soral Nişantaşı’nda kameralarla görüntülendi. Son zamanlarda farklı dizilerde oynayan ikili hiçbir zaman rakip olmayacaklarını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İsmail Demirci, Hande Soral ile aynı dizide oynamak istemeyeceğini söyledi. Demirci aynı zamanda eşimi sette görmektense evde görmeyi tercih ederim açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkında da konuşan İsmail Demirci, bilimin her zaman insan hayatına yardımcı olduğunu, aşı karşıtlarına inanmamak gerektiğini ifade etti. İkili farklı setlerde çalışıyor. Biri İstanbul’da iken, diğeri Adana’da çekilen bir dizinin setinde bulunuyor. İkili, aynı dizide oynamaya pek sıcak bakmıyor. Koronavirüs konusunda açıklama yapmanın doğru olmayacağını, gerekli açıklamaların uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini, aşı vurulacaklarını söylediler.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
İsmail DemirciHande Soral
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