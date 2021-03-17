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Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!

Habertürk kanalında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden dans videosunu yayınlanmıştı. Yayınladığı bu dans videosunun üzerine kanaldan uyarı alan Sarıoğlu, kanaldan ayrılmıştı.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:44
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
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Habertürk kanalında spor spikeri olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı dans videosuyla kanaldan bir uyarı almıştı. Bunun üzerine Sarıoğlu, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim"  ifadelerinde bulundu.

Kanaldan ayrılan Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanı olan Turco Medya ile anlaştı. Sarıoğlu, Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini izleyiciye aktaracak.

Youtube kanalında Bahis Tv’de Perşembe akşamları 21.00 saatinde izleyiciye bahis hakkında bilgiler verecek. Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında her gün, günün maç tahminleri yapacak.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
Hande SarıoğluBahisTurcoHabertürk
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