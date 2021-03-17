Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!

Habertürk kanalında spor spikeri olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı dans videosuyla kanaldan bir uyarı almıştı. Bunun üzerine Sarıoğlu, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim" ifadelerinde bulundu.

Kanaldan ayrılan Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanı olanMedya ile anlaştı. Sarıoğlu,Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini izleyiciye aktaracak.

Youtube kanalında Bahis Tv’de Perşembe akşamları 21.00 saatinde izleyiciye bahis hakkında bilgiler verecek. Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında her gün, günün maç tahminleri yapacak.