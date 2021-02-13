Hande Sarıoğlu, Habertürk ile yollarını ayırdıktan sonra dans videosunun devamını paylaştı!

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk kanalındaki görevini bırakmak zorunda kaldığı oryantal dans videosunun devamını paylaştı.
Tecrübeli spikerin “Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" ifadeleriyle paylaşıma sunduğu videoya takipçilerinden kısa zaman içerisinde 60 bini aşkın beğeni geldi.
9 saat içerisinde 38 bin takipçi geldi
Diğer yandan Hande Sarıoğlu, yaşanan gelişmeler sonrasında instagram’daki takipçi sayısında 9 saat içerisinde 38.000 artış yaşandığı görüldü. İnstagram’ın hikayeler kısmından profilini paylaşan Sarıoğlu’nun 175.000 olan takipçi sayısının 9 saatin içinde 213.000’e yükseldiği gözlemlendi.
Son Güncelleme: 13.02.2021 05:49