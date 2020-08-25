Hande Katipoğlu plajda üstsüz güneşlendi sanal alem sallandı!

Yahşi Cazibe dizisi ile geniş hayran kitlesi oluşturan Hande Katipoğlu sezon yorgunluğu atmak için karantina sonrası tatile çıkan ünlü isimlerden birisi.
Katipoğlu, şu sıralar tatilin keyfini Çeşme sahillerinde çıkarıyor.
38 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz sezonda bir tv kanalında 'Tutunamayanlar' dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.
Esas mesleği sigortacılık olan Katipoğlu, çeşme sahillerin üstsüz güneşlendiği fotoğrafı ile sanal alemde epey konuşuldu.
İşte Katipoğlu'nun objektiflere takılan o üstsüz pozları
Son Güncelleme: 25.08.2020 15:35