Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'

Ekranların sevilen dizilerinden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak Maldivler'e tatile gittiler.

Kendilerine ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik ederken Kerem Bürsin'in aileye girdiği ile ilgili yapılan yorumlar aşkın kanıtlandığını ortaya konularak konuşuldu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir taraftan sıcak havanın keyfini çıkarırken tatilleri sırasında çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşmayı ihmal etmediler. Maldivler tatili sırasında yaptıkları paylaşımların altına yorumlar yapan ikilinin birbirlerine kur yaptıkları görüldü.

Güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak dekolteli siyah bir elbise ile denize karşı verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşınca başarılı oyuncu ve Hande'nin rol arkadaşı Kerem Bürsin, poz karşısında kayıtsız kalamadı ve fotoğrafının altına "İşte bu tam bir amanım!!!" yorumunu yazdı.

Kerem Bürsin'in yaptığı yorumları ve özellikle romantik sözleri Hande Erçel tamamladığı görülürken sevilen iki sanatçının hayranları 'Aşk kurları havada uçuşuyor' yorumlarını yapmadan duramadı.