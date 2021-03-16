Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel’in rol arkadaşı Kerem Bursin ile ilişki yaşadığı düşünülüyordu. Ancak Hande Erçel’in farklı bir isimle gözlerden uzak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Erçel’in Murat Akdoğan’la birlikte olduğu öğrenildi.

Muratcan Akdoğan kimdir?

Muratcan Akdoğan ile Hande Erçel sevgili mi?

Hande Erçel ile anılan Muratcan Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC Partners’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan’ın oğludur. 1985 yılında doğan Akdoğan, genç bir iş adamıdır.

Murat Akdoğan’ın adı daha önce Sinem Kobal’la aşk iddialarına karışmış ve olay uzun süre konuşulmuştu. Hande Erçel’in Muratcan Akdoğan ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun yanında iki isim de birbirlerini Instagram’da takip ediyor.