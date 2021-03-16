İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?

Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni bir sevgilisi iddia edildi. Magazin gündeminde çok konuşulan olay sonrasında Hande Erçel'in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir, Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi merak konusu oldu. İşte yılın aşkı hakkında detaylar.

16 Mart 2021 Salı 17:58
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
Takip Et:

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel’in rol arkadaşı Kerem Bursin ile ilişki yaşadığı düşünülüyordu. Ancak Hande Erçel’in farklı bir isimle gözlerden uzak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Erçel’in Murat Akdoğan’la birlikte olduğu öğrenildi.

Muratcan Akdoğan kimdir?

Hande Erçel ile anılan Muratcan Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC Partners’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan’ın oğludur. 1985 yılında doğan Akdoğan, genç bir iş adamıdır.

Muratcan Akdoğan ile Hande Erçel sevgili mi?

Murat Akdoğan’ın adı daha önce Sinem Kobal’la aşk iddialarına karışmış ve olay uzun süre konuşulmuştu. Hande Erçel’in Muratcan Akdoğan ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun yanında iki isim de birbirlerini Instagram’da takip ediyor.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelMuratcan Akdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!
Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!

Popüler Haberler

18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!
YDS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
2021 POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu
2021Berat Kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu?
Uğur Okulları bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Uğur bursluluk sınavı tarihleri
18 Mart Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri! 2, 3, 4 kıtalık Çanakkale şiirleri
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2021 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
FOX TV Defne ile Son Gece konusu ve dizi oyuncuları
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2021
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
HGS para bakiyesi sorgulama 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.