Hande Erçel'in evinden paylaştığı poz takipçilerinin beğenisini kazandı

Sen Çal Kapımı dizisi ile adından söz ettiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde birinci sırada yer almıştı. Sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak paylaştığı pozu ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Güzel oyuncu evinde koltukta uzandığı fotoğrafını paylaşarak bir miyon kadar beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in o pozu...

Hande Erçel Kimdir?

1993 yılının 24 Kasım günü Balıkesir’de doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları bitiren Hande Erçel, 2015’te Azerbaycan’da bir güzellik yarışmasına katılmıştır. Hande Erçel’in rol aldığı ilk yapım Çılgın Dershane filmi olmuştur. Ardından Hayat Ağacı dizisinde rol alan Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisindeki rolü ile tanınır hale gelmiştir.

Erçel bunların yanı sıra Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka ve son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştır.