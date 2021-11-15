Hande Erçel'in çekiciliği sınırların ötesine çıktı!

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan ve dizide rol arkadaşı Kerem Bürsin ile büyük bir aşka başlayan ünlü oyuncu 28 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, 2021 yılını elen alan IMDb listesinde 28-30 yaş arasındaki en çekici kadınlar arasında girdi. Erçel, listede bir çok ismi bırakarak 2'inci sıraya yerleşti.

Yıllar içerisinde kendinde gösterdiği değişim ile güzelliğine güzellik katan Hande Erçel'in bu güzelliği Türkiye sınırlarını aştı.

Sosyal medyada da en çok ilgi gören isimlerin başında gelen Erçel, Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçiye ulaşırken dünya starlarıyla da kıyasıya bir rekabette olduğu görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncu Hande Erçel'in elde ettiği bu başarıyı 'hak ediyor' şeklinde yorumladılar.