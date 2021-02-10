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Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!

Son günlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, reklam kazancı, dizi çekimi derken paraya para dememeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yayına giren diş macunu reklamından da oynayan Hande Erçel'in aldığı kazanç ise dudak uçuklattı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:07
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
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TV ekranlarında yayınlanan ve Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizinde oynayan Hande Erçel'in reklam ve diziden aldığı kazanç son günlerin en çok konuşulanları arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde TV'de yayınlamaya başlayan bir diş macunu firmasının yüzü olan Hande Erçel'in bir gülüşünün servet değerinde olduğu söyleniyor.

Elde ettiği şöhretini paraya çevirmeyi başaran ünlü oyuncunun Instagram hesabını takip edenlerin sayısı 19.1 milyonu geçerken bu sayı ile ünlü ve yerli markaların da yakın markajına girmiş oldu.

Oynadığı dizide başrolü paylaştığı partneri Kerem Bürsin ile aralarında aşk olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu şöhreti elde ettiği günden bu yana birçok reklamda rol aldığı biliniyor. 27 yaşındaki başarılı oyuncunun son 5 ay içerisinde ise kazancının astronomik rakamlara ulaştığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir Türk giyim firmasının reklam yüzü olan Hande Erçel, firmayla yaptığı 1 yıllık anlaşma karşılığında tam 1 buçuk milyon TL aldığı belirtilirken geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlayan diş macunu reklamında ise iddialara göre tam 2 milyon TL'yi aldığı söyleniyor.

'Sen Çal Kapımı' dizisinden de her bölüm başına 60 bin TL aldığı söylenilen Hande Erçel'in mini servetini son dört yılda 6 milyon TL'ye kadar çıkardığı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelHande Erçel Kazancı
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