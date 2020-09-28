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Hande Erçel'in 'Bazlama surat' davasında karar açıklandı

Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın kendisine 'Bazlama surat' demesi üzerine tazminat davası açmıştı. Mahkeme 'Bazlama surat' davasıyla ilgili kararını açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:28
Hande Erçel'in 'Bazlama surat' davasında karar açıklandı
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Hande Erçel geçtiğimiz aylarda kendisinin fotoğrafına ‘Bazlama surat’ şeklinde yorum yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç’a dava açmıştı. Kılınç hakkında savcılığa başvuru yapan Hande Erçel, sonrasında İstanbul asliye hukuk mahkemesine gitti ve 15 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı.


Lütfü Alp Kılınç’ın avukatı dava sonrasında açıklamalarda bulundu. Bazlama Surat ifadesinin bir hakaret içermediğini belirten Kılınç’ın avukatı, yüz güzelliğine esprili bir teşbihte bulunulduğunu söyledi.

Hande Erçel ise mahkeme dilekçesinde kendisine fiziksel olarak hakaret edildiğini ve kendisiyle dalga geçildiğini açıkladı. Sonrasında Kılınç ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan dolayı 3 aydan 1 seneye kadar hapis istemiyle yargılandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın kararı belli oldu. Hande Erçel’in tazminat talebi kabul edilmedi. Mahkeme Erçel tarafından açılan tazminat davasını reddetti.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:28
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Hande ErçelMagazin
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