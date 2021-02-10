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Hande Erçel'in açtığı "bazlama surat" davası sonuçlandı

Hande Erçel'in bir fotoğrafına "bazlama surat" yorumu yapılmıştı. Hande Erçel,, bu yorumdan ötürü açtığı davayı kazandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:46
Hande Erçel'in açtığı
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Lütfü Alp Kılınç, Hande Erçel’in fotoğrafını paylaşmış ve oyuncuya “bazlama surat” yakıştırması yapmıştı.

Güzel oyuncu, bu yorumu savcılığa şikayet etmiş ve fiziksel özellikleri sebebiyle aşağılandığını söylemişti. Kılınç’ın çektiği videolar aracılığıyla da kendisiyle alay ettiğini öne sürmüştü. Erçel, kendisine yapılan hakaretlerin cezasız kalmaması için uğraştı.

Geçen gün mahkemede duruşmanın yapıldığı öğrenildi. Mahkeme, hakaret suçu işlendiğini kanıtladı ve Kılınç’a 109 gün adli para cezası uygun görüldü.

109 günün her bir günü için 20 lira yani Kılınç’ın toplamda 2.180 lira ödemesine karar verildi. 

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Hande Erçel’in avukatlığını yapan Nail Gönenli, manevi tazminat davasının 25 Şubat tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Ceza kararının açıklanması sebebiyle manevi tazminat davasını kazanacaklarını düşündüğünü de ifade etti.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelBazlama SuratBazlamaLütfü Alp KılınçNail Gönenli
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