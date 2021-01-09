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Hande Erçel'i soranlara Kerem Bürsin'den şok yanıt: Kalbim boş değil!

Günlerdir magazin gündemini meşgul eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi? sorusuna yakışıklı oyuncudan şok bir yanıt geldi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:23
Hande Erçel'i soranlara Kerem Bürsin'den şok yanıt: Kalbim boş değil!
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TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son zamanlarda magazin dünyasını en çok meşgul eden çiftler arsında yer aldı. Aralarında aşk olduğu ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Kerem Bürsin, herkesi şok edecek açıklamalarda bulundu.

Dizi partneri Hande Erçel ile sevgili oldukları yönünde kendisine sorulan sorulara samimi yanıtlar veren Kerem Bürsin, özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu özel hayatıyla ilgili cevaplarda verirken söylediği 'Kalbim boş değil' ifadesi herkesin dikkatini çekti. Hande Erçel ile dizi çekimleri için neredeyse 24 saat bir arada olduklarını söyleyen Bürsin, bir erkek ile bir kadın bir arada olunca bunu aşka aşka vurmanın doğru olup olmadığını sorguladığını belirterek, "Biz Hande ile çok yakınız" dedi.

'KALBİM BOŞ DEĞİL'

Magazin muhabirinin "Kalbiniz boş mu sorusuna?" da Kerem Bürsin, Kalbinin boş olmadığını vurgulayarak, "Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim var cevabını verdi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSevgili MiKalbim Boş Değil
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