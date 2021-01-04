Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi

3 yıl önce bir birlikteliğe başlayan ve geçtiğimiz aylarda bu ilişkiye nokta koyarak ayrılan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını ve bu şekilde devam edeceklerini açıklamışlardı. Fakat Hande'nin son hamlesi, arkadaşlığın da tamamen bittiğini gösterdi.

Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in adının 'Sen çal kapımı' dizisinde birlikte rol aldığıile anılması sonrası takip etmekten çıktığı öğrenilirken güzel oyuncu, Dalkılıç'ı takip etmeye devam ettiği görülmüştü. Fakat güzel oyuncu bu takip işine bir son verdi ve Dalkılıç'ı hem takipten çıkardı hem deledi.

Başarılı oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın karşılıklı olarak yaptıkları bu hamleler hayranlarının Kerem ile Hande arasındaki aşk iddialarının doğru mu sorusunu sormasına neden oldu.