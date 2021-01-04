Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi

3 yıl önce bir birlikteliğe başlayan ve geçtiğimiz aylarda bu ilişkiye nokta koyarak ayrılan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını ve bu şekilde devam edeceklerini açıklamışlardı. Fakat Hande'nin son hamlesi, arkadaşlığın da tamamen bittiğini gösterdi.
Başarılı oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın karşılıklı olarak yaptıkları bu hamleler hayranlarının Kerem ile Hande arasındaki aşk iddialarının doğru mu sorusunu sormasına neden oldu.
Son Güncelleme: 04.01.2021 12:06