Hande Erçel, yurt dışında eğitim alacağını duyurdu

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve çok sevile bir dizi olan Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Hande Erçel isminden bir hayli söz ettirmeyi başarmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Hande Erçel, yurt dışına çıkarak eğitim alacağını duyurdu. Yeni planları ile gündeme oturan yetenekli oyuncunun, Kerem Bürsin ile yakın bir zamanda Amerika’ya gideceğinin duyulmasının ardından ikilinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.