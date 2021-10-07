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Hande Erçel, yurt dışında eğitim alacağını duyurdu

Son zamanlarda Sen Çal Kapımı adlı diziyle isminden söz ettiren Hande Erçel, yurt dışına gideceğini açıkladı. Dizinin final yapmasının ardından kurmuş olduğu planları hayranlarına açıklamayı ihmal etmedi. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra dikkatleri tümüyle üzerine çeken Hande Erçel yurt dışına giderek eğitim alacağını söyledi.

07 Ekim 2021 Perşembe 12:52
Hande Erçel, yurt dışında eğitim alacağını duyurdu
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve çok sevile bir dizi olan Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Hande Erçel isminden bir hayli söz ettirmeyi başarmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Hande Erçel, yurt dışına çıkarak eğitim alacağını duyurdu. Yeni planları ile gündeme oturan yetenekli oyuncunun, Kerem Bürsin ile yakın bir zamanda Amerika’ya gideceğinin duyulmasının ardından ikilinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Amerika yolcusu 

Birlikte başrollerini paylaştıkları dizinin final vermesinin ardından ikili inzivaya çekilmişti. Birlikte yaptıkları planlarla Hande Erçel yurt dışında oyunculuk eğitimi alacağını duyurdu. Hande Erçel’in yaptığı bu açıklamadan hemen sonra Kerem Bürsin’in de Hande Erçel ile birlikte yurt dışına gideceği öğrenildi. Ayrıca ikilin yakın zamanda herhangi bir projeyi değerlendirme aşamasına almayacağı da belirtildi.  


Son Güncelleme: 07.10.2021 12:52
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Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinHande Erçel
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