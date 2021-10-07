Hande Erçel, yurt dışında eğitim alacağını duyurdu

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve çok sevile bir dizi olan Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Hande Erçel isminden bir hayli söz ettirmeyi başarmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Hande Erçel, yurt dışına çıkarak eğitim alacağını duyurdu. Yeni planları ile gündeme oturan yetenekli oyuncunun, Kerem Bürsin ile yakın bir zamanda Amerika’ya gideceğinin duyulmasının ardından ikilinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Amerika yolcusu
Birlikte başrollerini paylaştıkları dizinin final vermesinin ardından ikili inzivaya çekilmişti. Birlikte yaptıkları planlarla Hande Erçel yurt dışında oyunculuk eğitimi alacağını duyurdu. Hande Erçel’in yaptığı bu açıklamadan hemen sonra Kerem Bürsin’in de Hande Erçel ile birlikte yurt dışına gideceği öğrenildi. Ayrıca ikilin yakın zamanda herhangi bir projeyi değerlendirme aşamasına almayacağı da belirtildi.