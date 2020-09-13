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Hande Erçel ve Kerem Bursin'in aileleri sosyal medyadan takipleşti

Aralarında aşk olduğu iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bursin'in ailelerinden dikkat çeken bir hamle geldi. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in aileleri sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladı.

13 Eylül 2020 Pazar 13:38
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in aileleri sosyal medyadan takipleşti
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FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri Kerem Bursin ve Hande Erçel ile ilgili aşk iddialarını güçlendiren bir gelişme yaşandı. İkili arasında aşk yaşandığı konuşulmaya devam edilirken, ikilinin ailelerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılan ve uzun süredir adı Kerem Bursin ile anılan Hande Erçel, bir açıklamasında aşk iddialarına kesin yanıt vermekten kaçınmıştı. Erçel aşk iddiaları için ‘Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz’ demişti.


Aşk iddiaları devam ederken Erçel ve Bursin ailelerinden dikkat çeken bir hamle geldi. Hande Erçel’in babası Kaya Erçel, Kerem Bursin’i; Kerem Bursin’in annesi Çiğdem Bursin de Hande Erçel’i sosyal medyadan takip etmeye başladı. Ailelerin bu hamleleri ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:38
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSen çal Kapımı
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