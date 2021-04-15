Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!

TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sevgili olup olmadıkları dizinin başladığı günden bu yana sürekli sorulan bir hale geldi. Sürekli bir arada olan çiftin son olarak spor salonuna bile birlikte gitmesi hayranlarının akılarında soru işareti bırakırken çiftin açıklamaları magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

İstinye'de bulunan spor salonuna giden ve çıkışta gazetecilerle karşılaşan çiftten Kerem Bürsin, kendisine yöneltilen 'spora da birlikte geliyorsunuz, aşk söylentileri gerçek mi? sorusuna çok konuşulmasına gerek olmadığı yönünde gelen cevap oldukça şaşırttı.

Hayranlarının kafalarının karışmasına neden olan bir farklı cevap ta Hande Erçel'den geldi. Güzel oyuncu benzer bir soruya öyle birşey olduğunda haberiniz olacak diyerek, aşk söylentilerini yine geçiştirdi.