İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!

Birlikte spor salonuna giden ve spor çıkışında görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den, bomba aşk açıklaması geldi. İkilin söyledikleri hayranlarının kafalarını karıştırırken, 'Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi?' sorusu da magazin gündeminde yeniden yerini aldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:12
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Takip Et:

TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sevgili olup olmadıkları dizinin başladığı günden bu yana sürekli sorulan bir hale geldi. Sürekli bir arada olan çiftin son olarak spor salonuna bile birlikte gitmesi hayranlarının akılarında soru işareti bırakırken çiftin açıklamaları magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

İstinye'de bulunan spor salonuna giden ve çıkışta gazetecilerle karşılaşan çiftten Kerem Bürsin, kendisine yöneltilen 'spora da birlikte geliyorsunuz, aşk söylentileri gerçek mi? sorusuna çok konuşulmasına gerek olmadığı yönünde gelen cevap oldukça şaşırttı.

Hayranlarının kafalarının karışmasına neden olan bir farklı cevap ta Hande Erçel'den geldi. Güzel oyuncu benzer bir soruya öyle birşey olduğunda haberiniz olacak diyerek, aşk söylentilerini yine geçiştirdi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSevgilimiSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Müge Anlı resmi instagram hesabı adresi
Müge Anlı resmi instagram hesabı adresi
İbrahim Tatlıses yeni şarkısı Gelmesin sözleri ne?
İbrahim Tatlıses yeni şarkısı Gelmesin sözleri ne?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Melisa Döngel'in bikinili pozlarına Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido'dan yorum
Melisa Döngel'in bikinili pozlarına Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido'dan yorum
Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?
Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 15 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? 2021 Beşiktaş kalan maçları hangileri?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmek anlamı, tabiri nedir?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Nisan 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi şartları Nisan 2021
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Halk süt ibb nereden alınır? 2021 İBB Halk süt alma şartları
Kulüp konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.