Hande Erçel Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor, özgür kız !

Şuan rol aldığı dizide partneri Kerem Bursin ile sık sık adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel’i ve yeğeni Aylin Mavi’yi ziyarete gitti. Oyuncu yeğeni ile pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında reklamcı Caner Yıldırım ile evlenmişti. Çiftin aynı sene Aylin Mavi adında bir kızları oldu.

Aylin Mavi’ye ziyaret

Güzel oyuncu Hande Erçel, çekimlerinden zaman kaldıkça yeğeni Aylin Mavi’yi ziyarete gidiyor. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde bir kez daha ziyarete gitti.

Pandemi döneminde sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlayan oyuncu geçtiğimiz gün yeğeni ile olan pozlarını paylaştı.

Yeğeninin saçlarını toplarken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan oyuncu gönderisinin altına “Saçları ile oynanmasına bayılıyor. Özgür kız…” açıklamasını yaptı.

Erçel’in instagram hesabında 19 milyondan fazla takipçisi var. Geçtiğimiz haftalarda ablası, eniştesi ve yeğeni ilen çekilmiş bir fotoğrafını “Harika ailem” açıklaması ile paylaşmıştı.

Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ev hali ile çekilmiş fotoğraflarını da takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel’in paylaştığı bu kare sosyal medyada çok beğeni ve yorum aldı.