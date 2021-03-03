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Hande Erçel Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor, özgür kız !

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bursin ile adı aşk haberlerine karışan güzel oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını "Saçları ile oynanmasına bayılıyor, özgür kız!" açıklaması ile takipçileriyle paylaştı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:42
Hande Erçel Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor, özgür kız !
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Şuan rol aldığı dizide partneri Kerem Bursin ile sık sık adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel’i ve yeğeni Aylin Mavi’yi ziyarete gitti. Oyuncu yeğeni ile pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında reklamcı Caner Yıldırım ile evlenmişti. Çiftin aynı sene Aylin Mavi adında bir kızları oldu.

Hande Erçel'in ablası evlendi

Aylin Mavi’ye ziyaret

Güzel oyuncu Hande Erçel, çekimlerinden zaman kaldıkça yeğeni Aylin Mavi’yi ziyarete gidiyor. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde bir kez daha ziyarete gitti.

Hande Erçel: Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor - Magazin haberleri

Pandemi döneminde sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlayan oyuncu geçtiğimiz gün yeğeni ile olan pozlarını paylaştı.

Yeğeninin saçlarını toplarken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan oyuncu gönderisinin altına “Saçları ile oynanmasına bayılıyor. Özgür kız…” açıklamasını yaptı.

Erçel’in instagram hesabında 19 milyondan fazla takipçisi var. Geçtiğimiz haftalarda ablası, eniştesi ve yeğeni ilen çekilmiş bir fotoğrafını “Harika ailem” açıklaması ile paylaşmıştı.

Erçel’in ev modu

Hande Erçel: Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor - Magazin haberleri

Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ev hali ile çekilmiş fotoğraflarını da takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel: Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor - Magazin haberleri

Hande Erçel’in paylaştığı bu kare sosyal medyada çok beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel'in Yeğeni Aylin Mavi ile Paylaşımı Beğenileri Topladı... | Magazin Hattı

Hande Erçel ve yeğeni Aylin Mavi'nin fotoğrafına ortak yorum! - Magazinn.com

Hande Erçel'den Aylin Mavi ile pozlar - Magazin Haberleri

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Son Güncelleme: 03.03.2021 14:42
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HandeerçelYeğeniYeniPaylaşım
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