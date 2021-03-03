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Hande Erçel paylaştığı yeni fotoğrafı ile yine çok konuşuldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğal güzelliğinin sergilendiği son fotoğrafa ise hayranlarından yorum yağdı.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:49
Hande Erçel paylaştığı yeni fotoğrafı ile yine çok konuşuldu!
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Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini bitirdikten sonra yeni projeler için kolları sıvayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' isimli diziye başladı. İzlenme rekorları kıran dizide rol arkadaşı Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Erçel sürekli iddiaları yalanladı ve kalbinin boş olduğunu söyledi.

Sosyal medyayı sıkça kullanan Hande Erçel güzelliği ile göz doldururken özellikle makyajsız pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Son olarak fotoğraflarını kolajlayarak paylaşan Erçel, bu paylaşımıyla magazin dünyasında yine gündem oldu.

Köpeği ile çektirdiği pozlarını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Hande Erçel, hayranlarının övgüleriyle karşılaşırken bir yandan da estetik yorumları ile karşılaştı.

Estetiksiz fotoğraflarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncunun son görüntülerinde, kendisinde yarattığı büyük değişimi kanıtlar niteliğinde olduğu fotoğrafların altına yazılan yorumlarda belirtildi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelSon PaylaşımKolajEstetik
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