Hande Erçel paylaştığı yeni fotoğrafı ile yine çok konuşuldu!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini bitirdikten sonra yeni projeler için kolları sıvayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' isimli diziye başladı. İzlenme rekorları kıran dizide rol arkadaşı Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Erçel sürekli iddiaları yalanladı ve kalbinin boş olduğunu söyledi.

Sosyal medyayı sıkça kullanan Hande Erçel güzelliği ile göz doldururken özellikle makyajsız pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Son olarak fotoğraflarını kolajlayarak paylaşan Erçel, bu paylaşımıyla magazin dünyasında yine gündem oldu.

Köpeği ile çektirdiği pozlarını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Hande Erçel, hayranlarının övgüleriyle karşılaşırken bir yandan da estetik yorumları ile karşılaştı.

Estetiksiz fotoğraflarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncunun son görüntülerinde, kendisinde yarattığı büyük değişimi kanıtlar niteliğinde olduğu fotoğrafların altına yazılan yorumlarda belirtildi.