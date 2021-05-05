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Hande Erçel - Kerem Bursin aşkında yeni gelişme

Aşkları ile gündemden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Busrin çiftinin ilişkilerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bursin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, Bursin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasına mesafe koyarak yeni sevgilisi Hande Erçel ile yakınlaşmaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
Hande Erçel - Kerem Bursin aşkında yeni gelişme
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Kerem Bursin’in 2019 yılında Serenay Sarıkaya ile sona eren ilişkisi arkadaş çevrelerinde de soruna neden olmuştu.

Oyuncu ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya ilişkisinde yakın olduğu güzel oyuncu ile arasına mesafe koyarak tepkisini göstermişti.

Takvim gazetesinin yaptığı haberee göre ise Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin’in dert ortağı olan Yasemin Özilhan Hande’ye “IN” dedi.

Bürsin’in yeni sevgilisi Erçel ile yakın zamanda tanışan Yasemin Özilhan, oyuncuya sosyal medya hesabından hemen takibe aldı. Bu hamle ardından Hande Erçel’de Yasemin Özilhan’ı takibe aldı. Dolayısıyla Erçel, kerem Bürsin’in ailesinden sonra arkadaşlarından da onay aldı.

Kerem Bürsin, 2016 senesinde sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafında bulunan Serenay Sarıkaya etiketini kaldırdı. Bunun üzerine takipçiler Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin ilişkisinin evliliğe gideceğini iddia etti.

Bürsin’in 2019 senesinde bitirdiği ilişkisinde ailesi ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya mutlu aile pozları veriyordu.

Başlarda ilişkilerini yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti şimdi de ilşişkilerini doğruları. Çiftlerden Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kerem Bürsin ile ilişkisinin sorulmasına yanıt olarak “Teşekkür ederim. Her şey çok güzel.” dedi.

Çiftin beraber rol aldığı dizi olan Sen Çal Kapımı’nın sezon finali olması üzerine ikili beraber Maldivler tatiline gitmişti. Çiftin tatilde yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekmişti.

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel’in verdiği pozu paylaşarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..."




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
HandeerçelKerembursinAşkMagazinYaseminözilhan
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