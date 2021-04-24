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Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
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Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında yaşanan Serenay Sarıkaya krizi Sarıkaya'nın tarihe gömülmesiyle son buldu. Hande Erçel'in kıskandığı fotoğrafları Instagram hesabından kaldıran Kerem, 2016 yılından kalan tüm kareleri bir anda sildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 10:29
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
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Aralarında aşk var mı yoksa yok mu iddialara magazin gündemini meşgul ederken birlikte Maldivlere tatile giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında kıskançlık krizi yaşandı. Instagram hesabı üzerinden bir döne aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'nın etiket olarak göründüğünü fark eden güzel oyuncunun bu krizini Bürsin'in etiketi kaldırarak eski aşkını tarihe gömmesiyle son buldu.

Bir dönem aşkları dillere destan olan ve kendisi gibi oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile 4 yıl ilişki yaşayan Kerem Bürsin, güzel oyuncuyla ilişkisinin 2019 yılında noktalamıştı. Uzun süre özel hayatı için sessiz kalmayı tercih eden Kerem Bürsin bu suskunluğunu Hande Erçel ile bozmaya karar verdi. Aralarında çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlamak isteyen ikili, magazin gündeminde sürekli kaldı fakat sonunda pes ederek aralarında aşkı kabul edip birlikte Maldivler'e tatile gitti.

Geçtiğimiz gün Hande Erçel'in paylaştığı bir fotoğrafın altında flört mesajları yazan çift ten Kerem Bürsin'in yaptığı bir aşk hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bir dönem birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile 2016 yılında birlikte gittikleri tatilde çektikleri bir fotoğraf karesinde sevgilisini etiketleyen Bürsin, yaklaşık 5 yıl sonra fotoğrafta yer alan 'Serenay Sarıkaya' etiketini bir anda kaldırdı. Sevgilisinin adının daima Serenay Sarıkaya ile anılması istemeyen Hande Erçel'in başarılı oyuncuya resti çektiği ve Bürsin'in sevgilisinin bu isteğini kırmayarak eski aşkını tarihe gömdüğü konuşuluyor.

2015yılında aralarındaki heyecan bittiğini söyleyerek Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, 5 yıl sonra Serenay'ın etiketini bu fotoğrafın üzerinden kaldırdı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 10:29
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSerenay Sarıkaya
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