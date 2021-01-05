Hande Erçel ilk kez böyle göründü! Hande Erçel'in ev hali sosyal medyayı yıktı geçti

Kariyerine başladığı ilk yıllar göze çarpan oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de gündemde olan bir isim. Son dönemlerde sosyal medyadan hiç düşmeyen ve sürekli gündem olan Hande Erçel Murat Dalkılıç ile olan ilişkisinin sonlanmasının ardından magazin dünyasına bomba gibi düşmüş daha sonra bu aralar adı bir TV kanalında yayınlanan dizide partner olduğu Kerem Bürsin ile anılmaya başladı. Bir kaç gün önce Kerem Bürsin ile aralarında aşk var denilerek sosyal medyaya adeta bomba gibi düşen güzel oyuncu son paylaşımı ile yine gündem oldu.

Gittikçe yükselen bir performans gösteren güzel oyuncu Hande Erçel ev halinin sosyal medyadan paylaşınca olay oldu.Daha önce onu böyle hiç görmeyen hayranları oyuncuya binlerce yorum yaparken paylaşımı milyonlarca beğeni aldı.

Güzel ve başarılı oyuncu Hande Erçel bir süre önce Murat Dalkılıç'ın Acun Ilıcalı ve ortak arkadaşlarını takipten çıkmasıyla Murat Dalkılıç'ı takipçi listesinden çıkararak yine gündem olmuştu.