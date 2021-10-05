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Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük sükse yapan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia ediliyor.İkilinin son zamanlarda pek bir araya gelmemiş olması da ayrılık iddialarını güçlendiriyor. Peki Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yanıtı haberimizde...

05 Ekim 2021 Salı 16:31
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
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Fox TV’de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bursin, bir süre sonra sevgili olduklarını itiraf etmişti. Dizinin final yapmasıyla birlikte ünlü çiftin aşklarını ne zaman evliliğe çevireceği merak ediliyordu. Ancak gelen son haberlere göre ikili son zamanlarda pek bir araya gelmiyor. Hayranları ise bu iddiaları üzüntüyle karşılarken ‘’Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı?’’ sorusunun yanıtlanmasını bekliyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin Ayrıldı Mı?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in son zamanlarda bir araya gelmediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialarla beraber ikilinin ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Fakat ünlü çift ayrılık iddiaları yalanlarcasına sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafla beraber Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yeni fikirler planladığı da anlaşıldı.


Son Güncelleme: 05.10.2021 16:31
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