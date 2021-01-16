Hamile oyuncuyu kızdıran yorum! Özge Özder hangi yoruma sinirlendi

2018 yılındaile evlenen ünlü oyuncuşu an 7.5 aylık hamile ve oyunculuğa devam etmekte. 42 yaşındaki oyuncu göbeğini açıkta bırakarak bir fotoğraf paylaşması üzerine takipçilerinden kızdıracak yorum geldi. Yorum da "O kadar saçma ki! Dizide, kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı. Bu sözler anne adayını kızdırdı.

Yoruma sinirlenen ünlü oyuncu takipçine yanıt verdi. "Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı? diyen sanatçı sözlerine yapım şirketlerine şikâyet edilmesini bu sayede işten de çıkarım demesi ile sitem etti. Şu an Kanal D ‘nin sevilen dizilerinde yer alan ünlü oyuncu ‘Sadakatsiz’ dizisinde doktor rolünü oynamakta. Dizide çok sevildiği ve çok başarılı oynadığını söyleyen sevenleri ise yakın zamanda doğum yapacak anneye destek çıkmayı ihmal etmedi.