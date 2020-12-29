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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan tekrar sosyal medyada gündemde. Zeynep Alkan bu kez verdiği pozlar ile hayranlarını korkuttu. Zeynep Alkan ameliyat masasına yattı ve o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

29 Aralık 2020 Salı 00:51
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu!
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Yaptığı her paylaşımlar, her açıklama ile gündemden düşmeyen yönetmen oyuncu Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör’ün oyuncu kızı Zeynep Alkan, yine her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 

Son olarak gündeme geldiği bir YouTube videosu ile Alkan, ameliyat olduğunu ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Ameliyat olma sebebini ve süreçleri anlattığı videosunda  “Deviasyon (burun) ameliyatı olacağını ve bu ameliyat ile birlikte ses tellerinden kist alınacağını belirten Zeynep Alkan daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olduğunu aktardı. Bunundan kocaman bir et parçası aldırdığını ancak önceki ameliyatın işe yaramadığı için tekrar ameliyat masasına yattığını anlattı. Ameliyat olma amacının estetik olmadığını sadece nefes almasını sağlayan bir ameliyat olduğunu sözlerine ekledi. 

'BİR HAFTA KONUŞAMAYACAĞIM'

Zeynep Alkan 3 senedir şarkı söyleyemediğini ve bazı seslere çıkamadığı  için bu rahatsızlığı gidermek adına ses ameliyatı olacağını belirti. 

Ses tellerindeki rahatsızlığı anlatan Zeynep Alkan bazı seslere çıkamadığı için moralinin bozulduğunu sesinde çatallaşma olduğunu bu yüzden kist ameliyatı olacağını ve ameliyat sonrasında 1 hafta kadar bir süre konuşamayacağını söyledi. 



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:51
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep AlkanAmeliyat
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