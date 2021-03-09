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Halle Berry paylaşımlarıyla gençlere taş çıkartıyor

Amerikalı ünlü oyuncu Halle Berry ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

09 Mart 2021 Salı 14:49
Halle Berry paylaşımlarıyla gençlere taş çıkartıyor
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54 yaşındaki ünlü Amerikalı oyuncu ve eski model Halle Berry paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

İlerleyen yaşına rağmen fit bir vücuda sahip olan ünlü oyuncu güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sanal alemi aktif kullanan güzel yıldız hayran kitlesine devamlı paylaşımlar yaparak onlarla etkileşimde kalmayı ihmal etmiyor.

Tam bir spor aşığı olan Berry, formda vücuduyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu sanal alemde paylaştığı bikinili fotoğrafıyla hayranlarından geçer not aldı.

Bikinisini beyaz bir bir tişörtle kombin yapan ve kalpli gözlükleriyle kıyafetini tamamlayan Halle Berry'in paylaşımı kısa süre içinde 260 bin beğeni aldı.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:49
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Halle BerryHalle Berry Paylaşımları
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