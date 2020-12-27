Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani türkülerle son yolculuğuna uğurladı!

Uzun zamandan beri gırtlak kanseri hastalığına yakalanan Halk Müziği Sanatçımız Engin Nurşani yaşamını yitirdi.
Nurşani’nin sevenleri son yolculuğuna uğurlarken yanında oldu. Cenaze esnasında Koronavirüs önlemleri kapsamında görevliler sık sık sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu. Gelen insanların maske ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Cemevinde yapılan cenaze töreni sonrasında Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani adına türkü söylediler.
Son Güncelleme: 27.12.2020 16:46