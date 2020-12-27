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Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani türkülerle son yolculuğuna uğurladı!

Gırtlak kanserinden dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren halk müziği sanatçısı Engin Nurşani defnedildi. Sevenleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan usta sanatçı Engin Nurşani'nin cenazesi Cemevi'nde yapılan tören sonrasında defnedildi.

27 Aralık 2020 Pazar 16:46
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani türkülerle son yolculuğuna uğurladı!
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Uzun zamandan beri gırtlak kanseri hastalığına yakalanan Halk Müziği Sanatçımız Engin Nurşani yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi’nde yapıldı. Cenazede taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Ali Nurşani kabul gördü. Engin Nurşani’nin cenazesine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi önemli halk müziği sanatçısı da vardı.

Nurşani’nin sevenleri son yolculuğuna uğurlarken yanında oldu. Cenaze esnasında Koronavirüs önlemleri kapsamında görevliler sık sık sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu. Gelen insanların maske ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Cemevinde yapılan cenaze töreni sonrasında Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani adına türkü söylediler.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:46
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Anahtar Kelimeler:
Engin NurşaniCenaze
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