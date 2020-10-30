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Halil Sezai hâkim karşısında

Tuzla’da komşusunu darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ve şikayet üzerine tutuklanan, hakkında açılan davada 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Halil Sezai, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

30 Ekim 2020 Cuma 19:31
Halil Sezai hâkim karşısında
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Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda tartışma yaşadığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden ve tokatlayan ünlü sanatçı Halil Sezai ve hakkında yapılan şikâyet ile tutuklanmış ve tutuklu bir şekilde yargılanmasına karar verilmişti. Halil Sezai hakkında çıkan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanması bugün itibari ile başlandı. İlk kez hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Halil Sezai duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Davacı Hüseyin Meriç ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Halil Sezai’nin ifadesi mahkeme tarafından alındı.

İddianame içeriğinden


Hazırlanan iddianamede , olayın yaşandığı gün davalı Halil Sezai ve davacı Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi ile Halil Sezai hakaretler savurarak Meriç’i elinde bulunan sopa ile darp etmişti. Sopa yanında tekme ve tokatlarla Hüseyin Meriç darp edilmeye devam edilmişti. 

13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Hazırlanan İddianamede, Halil Sezai'nin karşı tarafa , “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi 5 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiDava
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