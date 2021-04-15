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Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?

Son günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialar sonrasında Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında merak edilmeye başlandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 21:56
Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?
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Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde teknede Haldun Demirhisar ile görüntülendi. Objektiflere takılan bu görüntü sonrasında Sarıkaya’nın Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşk iddialarını yalanladı ve Haldun Demirhisar ile sadece arkadaş olduğunu açıkladı.

Haldun Demirhisar kimdir?

Mimar olan Haldun Demirhisar, mimarlığının dışında turizmci kimliği ile tanınmaktadır. Heavenly dDf adlı şirketin sahibi olan Demirhisar, İzmirli bir iş adamıdır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan gizemli turizmcinin bir süre önce Bennu Gerede ile ilişkisi olduğu biliniyor.



Son Güncelleme: 15.04.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaHaldun Demirhisar
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