Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?

15 Nisan 2021 Perşembe 21:56
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya
, geçtiğimiz günlerde teknede Haldun Demirhisar
ile görüntülendi. Objektiflere takılan bu görüntü sonrasında Sarıkaya’nın Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşk iddialarını yalanladı ve Haldun Demirhisar ile sadece arkadaş olduğunu açıkladı.
Haldun Demirhisar kimdir?
Mimar olan Haldun Demirhisar, mimarlığının dışında turizmci kimliği ile tanınmaktadır. Heavenly dDf adlı şirketin sahibi olan Demirhisar, İzmirli bir iş adamıdır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan gizemli turizmcinin bir süre önce Bennu Gerede ile ilişkisi olduğu biliniyor.
Son Güncelleme: 15.04.2021 21:56
Takip Et: