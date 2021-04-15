Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?

Haldun Demirhisar kimdir?

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknedeile görüntülendi. Objektiflere takılan bu görüntü sonrasında Sarıkaya’nın Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşk iddialarını yalanladı ve Haldun Demirhisar ile sadece arkadaş olduğunu açıkladı.

Mimar olan Haldun Demirhisar, mimarlığının dışında turizmci kimliği ile tanınmaktadır. Heavenly dDf adlı şirketin sahibi olan Demirhisar, İzmirli bir iş adamıdır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan gizemli turizmcinin bir süre önce Bennu Gerede ile ilişkisi olduğu biliniyor.