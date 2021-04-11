Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, iş adamı Haldun Demirhisar ile lüks bir teknede görüntülenmiş ve ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişti. Son yılların yıldız ismi Serenay Sarıkaya, magazin basınında çıkan haberlere tepki göstermiş ve sadece arkadaş olduklarını belirterek ‘’Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle birliktelik yaşarsa istediği hayatı yaşayabilir imalarını kınıyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.

Haldun Demirhisar kimdir?

Yakın zamanda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Sarıkaya’nın birlikte görüntülendiği Haldun Demirhisar’ın kim olduğu merak edildi.

Serenay Sarıkaya ile teknede görüntülenen Haldun Demirhisar, bir mimardır. The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee mekanlarının işletmeciliğini yapmaktadır. Mimarlıktan çok turizmci kimliği ile tanınan Haldun Demirhisar aynı zamanda Heavenly dDF şirketinin ortaklarından biridir.