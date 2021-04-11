İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile teknede görüntülenen ve Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında merak konusu oldu. İşte Haldun Demirhisar hakkında bilgiler.

11 Nisan 2021 Pazar 20:18
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Takip Et:

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, iş adamı Haldun Demirhisar ile lüks bir teknede görüntülenmiş ve ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişti. Son yılların yıldız ismi Serenay Sarıkaya, magazin basınında çıkan haberlere tepki göstermiş ve sadece arkadaş olduklarını belirterek ‘’Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle birliktelik yaşarsa istediği hayatı yaşayabilir imalarını kınıyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.

Yakın zamanda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Sarıkaya’nın birlikte görüntülendiği Haldun Demirhisar’ın kim olduğu merak edildi.

Haldun Demirhisar kimdir?

Serenay Sarıkaya ile teknede görüntülenen Haldun Demirhisar, bir mimardır. The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee mekanlarının işletmeciliğini yapmaktadır. Mimarlıktan çok turizmci kimliği ile tanınan Haldun Demirhisar aynı zamanda Heavenly dDF şirketinin ortaklarından biridir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaHaldun Demirhisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Usta kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuncer Salman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Zeki (Tolga Güleç) kimdir?
Gain Jülide Ateş ile 40 ne zaman başlayacak? Jülide Ateş ile 40 yayın tarihi açıklandı
Arda ile Omuz Omuza 28 Mart yeni bölüm konuğu belli oldu
Uğur Okulları bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Uğur bursluluk sınavı tarihleri
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisi Dilşah kimdir? Deniz Uğur'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Dunisa Şölenci kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli biyografisi
Kefaret dizisi Remzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.