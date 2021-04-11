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Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli? Haldun Demirhisar mesleği ne?

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz dönemlerde Cem Yılmaz ile aşk yaşamasından dolayı çok konuşulmuştu. İkili daha sonra ilişkilerine son vermişti. Serenay Sarıkaya bu sefer de Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı sebebi ile konuşulmakta. Peki Haldun Demirhisar kimdir? İkili birlikte mi? Tüm detaylar haberimizde..

11 Nisan 2021 Pazar 23:56
Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli? Haldun Demirhisar mesleği ne?
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Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar birlikte mi?

İş adamı Haldun Demirhisar ile Göcek’te bir teknede görüntülenen Serenay Sarıkaya, aşk iddialarına cevap verdi. Sarıkaya,sadece arkadaş olduklarını ve her kadının güçlü bir erkekle yan yana olduğunda sevgili olarak isimlendirilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Sarıkaya,Cem Yılmaz ile olan aşkı ile gündeme gelmişti. Bu sefer de Haldun Demirhisar ile gündemde.

Serenay Sarıkaya cevapladı!

29 yaşındaki oyuncu hakkında konuşulan iddialara yanıtsız kalmadı. Demirhisar ile birlikte Göcek Bedri Rahmi Koyu’nda görüntülenen Sarıkaya,sosyal medya hesabından dedikodulara şöyle cevap verdi; ‘Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum’

Haldun Demirhisar kim?

Heavenly dDF şirketinin sahibi olan Demirhisar, birçok sektörde yatırım yapmaktadır. İzmirli’dir. Otel,mimar ofisi ve restoran gibi işletmeleri bulunmaktadır. Bir dönem de Bennu Gerede ile birlikte idi. 




Son Güncelleme: 11.04.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaHaldun Demirhisar
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