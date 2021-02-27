Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan neden hastanede?

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Hakan Taşıya’ın sağlık durumu merak edilmektedir. 4 aydır hastanede yatan Taşıyan’ın ailesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ünlü sanatçının böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiğini açıkladı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hakan Taşıyan’ın ailesi yaptıkları açıklamada, 4 aydır hastanede yatmakta olan sanatçının acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiğini açıkladı. İlk olarak aile bireylerinden önekler alındığı, kız kardeşinin uyumlu çıktığını ancak karaciğer donörü bulunamadığı ve acil nakil olması gerektiğini eklediler.

Taşıyan’ın vücudunun dengede tutulması için aralıklı olarak su çekme ve diyaliz yapıldığını da ekleyen ailesi sevilen sanatçı için dua isteyerek sağlıklı günlere kavuşma temennilerini ekledi. Ayrıca aile, yanında olan herkese teşekkürlerini de iletti.