Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan neden hastanede?

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Hakan Taşıya’ın sağlık durumu merak edilmektedir. 4 aydır hastanede yatan Taşıyan’ın ailesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ünlü sanatçının böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiğini açıkladı.
Taşıyan’ın vücudunun dengede tutulması için aralıklı olarak su çekme ve diyaliz yapıldığını da ekleyen ailesi sevilen sanatçı için dua isteyerek sağlıklı günlere kavuşma temennilerini ekledi. Ayrıca aile, yanında olan herkese teşekkürlerini de iletti.
Son Güncelleme: 27.02.2021 01:08