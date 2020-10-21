Hakan Taşıyan'dan sevindirici haber

Geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı Hakan Taşıyan yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme geldi. Görenlerin inanamadığı haliyle sevenlerini üzen Hakan Taşıyan ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Hakan Taşıyan hastalığının ilerlemesi ile birlikte, hastalığı karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi.

Çoklu organ yetmezliği olabilir gibi yorumların gelmesiyle birlikte bugün Işın Karaca’dan iyi haber geldi.

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI YOK"

Sevilen şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

Aldığı bilgilere göre Hakan Taşıyan’ın organ nakline ihtiyacı olmadığı tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun şuan için iyi olduğunu söyledi. İlgilerinin eksik etmeyen herkese sevgilerini ve teşekkürlerinin sunduğunu ekledi.

Dün Hakan Taşıyan'ın sosyal medyadan yayınlanan paylaşımında acil organ nakline ihtiyacı olduğu söylenmişti.Bu durum herkesi derinden üzmüştü Işın Karaca'nın bugünkü paylaşımı Taşıyan'ın sevenlerinin oldukça mutlu etti.