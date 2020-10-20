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Hakan Taşıyan'a ne oldu, sağlık sorunu ne? Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Sağlık durumu nasıl?

Arabesk müziğin günümüzde ki öncülerinden olan Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak edilirken şarkıcının hayatı da araştırılmaya başlandı.

20 Ekim 2020 Salı 21:57
Hakan Taşıyan'a ne oldu, sağlık sorunu ne? Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Sağlık durumu nasıl?
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Günümüz Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın hayranları ve pek çok kişi araştırmalarına devam ederken hastalığının böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına kadar ilerlediği belirtildi.

Hakan Taşıyan kimdir?

1 Nisan 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taşıyan arabesk müzik bestekarı, müzisyeni ve oyuncudur. Daha çocuk yaşlarında bağlamaya ilgisi nedeni ile müziğin içine giren Hakan Taşıyan babası sayesinde düğünlerde boy göstermeye başladı. Askerde de bağlama konusunda ki başarısı ile arkadaşları arasında ünlenen Taşıyan komutanlar tarafından tanınmaya başladı. Komutanlarının büyük desteği ile askerliğini bitirdikten sonra ilk kasetini çıkaran Hakan Taşıyan büyük bir hayran kitlesi kazandı.

‘Müslüm Gürses’i taklit ediyorsun’

İlk albümü için İstanbul’da buluna Unkapanı yapımcılarına giden Taşıyan’ın ilk kaseti Müslüm Gürses’i taklit ettiği gerekçesi ile dikkate alınmadı. Bu duruma çok üzülen Taşıyan devam eden süreçte İstanbul’dan Ankara’ya gelerek yapımcılar ile görüşen Taşıyan ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi çıkardı.

İkinci kaset albümü olan Sessiz İki Gün(1977) Hakan Taşıyan’ın en sevilen albümü olarak adlandırılırken 2. Albümü sonrasında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Hakan Taşıyan’ın oyunculuk kariyeri

1998 yılında ilk defa Hesabım Bitmedi dizisinde rol alan Hakan Taşıyan büyük bir başarı göstererek hemen hemen herkes tarafından beğenilen bir oyuncu oldu. 2001 yılında Güz Gülleri dizisinde Kemal karakterini canlandıran Taşıyan bu rolünü dizi ve filmlerde bulunan usta oyuncularla oynamasına rağmen başarısı ile beğeni topladı.

Hakan Taşıyan albümleri

1996 Hesabım Bitmedi

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım Kıymetini Bilemedim


2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Aramadın

Hakan Taşıyan görev aldığı diziler

1998 Hesabım Bitmedi

2001 Güz Gülleri

2015 Kardeş payı Hakan Taşıyan (Konuk Oyuncu)

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 21:57
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Hakan TaşıyanHastaneye KaldırıldıSon Durum
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