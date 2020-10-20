Hakan Taşıyan'a ne oldu, sağlık sorunu ne? Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Sağlık durumu nasıl?

Günümüz Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın hayranları ve pek çok kişi araştırmalarına devam ederken hastalığının böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına kadar ilerlediği belirtildi.
Hakan Taşıyan kimdir?
1 Nisan 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taşıyan arabesk müzik bestekarı, müzisyeni ve oyuncudur. Daha çocuk yaşlarında bağlamaya ilgisi nedeni ile müziğin içine giren Hakan Taşıyan babası sayesinde düğünlerde boy göstermeye başladı. Askerde de bağlama konusunda ki başarısı ile arkadaşları arasında ünlenen Taşıyan komutanlar tarafından tanınmaya başladı. Komutanlarının büyük desteği ile askerliğini bitirdikten sonra ilk kasetini çıkaran Hakan Taşıyan büyük bir hayran kitlesi kazandı.
‘Müslüm Gürses’i taklit ediyorsun’
İlk albümü için İstanbul’da buluna Unkapanı yapımcılarına giden Taşıyan’ın ilk kaseti Müslüm Gürses’i taklit ettiği gerekçesi ile dikkate alınmadı. Bu duruma çok üzülen Taşıyan devam eden süreçte İstanbul’dan Ankara’ya gelerek yapımcılar ile görüşen Taşıyan ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi çıkardı.
İkinci kaset albümü olan Sessiz İki Gün(1977) Hakan Taşıyan’ın en sevilen albümü olarak adlandırılırken 2. Albümü sonrasında büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Hakan Taşıyan’ın oyunculuk kariyeri
1998 yılında ilk defa Hesabım Bitmedi dizisinde rol alan Hakan Taşıyan büyük bir başarı göstererek hemen hemen herkes tarafından beğenilen bir oyuncu oldu. 2001 yılında Güz Gülleri dizisinde Kemal karakterini canlandıran Taşıyan bu rolünü dizi ve filmlerde bulunan usta oyuncularla oynamasına rağmen başarısı ile beğeni topladı.
Hakan Taşıyan albümleri
1996 Hesabım Bitmedi
1997 Sensiz İki Gün
1998 Gözün Sevem
1999 A Canım Kıymetini Bilemedim
2002 Mor Hicranlar
2003 Hakan Taşıyan
2004 Türkülerle
2005 Mutluluk Yağmuru
2006 Ya Sen Ya Hiç
2012 Gitme Gülüm
2018 Sessiz Sedasız Dönüş
2019 Ben Küskünüm Feleğe
2020 Aramadın
Hakan Taşıyan görev aldığı diziler
1998 Hesabım Bitmedi
2001 Güz Gülleri
2015 Kardeş payı Hakan Taşıyan (Konuk Oyuncu)