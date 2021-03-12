Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!

Geçen günlerde Ankara Şehir Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavisine başlanan Hakan Taşıyan’a karaciğer nakli tedavisi uygulandı. Kız kardeşi tarafından verilen böbrek Taşıyan’a nakli gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden şarkıcının son durumu hakkında bilgi aktarıldı. Aktarılan bilgide ameliyat süreci paylaşıldı . Paylaşılan bilgiye göre;

Böbrek naklinin sağlık çalışanlarının büyük çabalarıyla başarılı şekilde aktarıldığı ve şarkıcının ve kız kardeşinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Aynı zamanda tedavinin aynı titizlikle devam edileceği aktarıldı. Paylaşımda Miraç kandilini kutlayıp ,yanlarında olan herkese ve sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Sağlık sorunu neydi ?

Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan bir yıl önce yaşadığı sağlık sorunları yüzünden özel bir hastaneye tedavi altına alınmıştı. Sanatçı tedavisinin bitmesi sonrası hastaneden taburcu oldu.

Bundan dört ay önce rahatsızlığı tekrar ortaya çıkan sanatçının tekrar hastaneye yatması gerekti. İlk olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan şarkıcı yapılan inceleme sonrasında Ankara Şehir Hastanesi’ne aktarıldı.

Burada tedaviye başlanmasından sonra yapılan inceleme sonrasında acilen böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu aktarıldı. Bunun için ilk olarak ailesinden alınan öneklerden kız kardeşinin böbrek nakli için uygun olduğu tespit edildi. Karaciğer için de İzmir’de 45 yaşında beyin ölümünün gerçekleştiği bir insandan alınmıştır.