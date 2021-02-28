Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?

Arabesk müziğinin sevilen sesi Hakan Taşıyan, sağlık konusunda çok kötü günler geçiriyor. Hakan Taşıyan hayranları Hakan Taşıyan’ın hastalığını merak ediyor. Arabesk müzik severler Hakan Taşıyan’ın hastalığı nedir, Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu nasıl, Hakan Taşıyan öldü mü sorularının yanıtlarını intenet üzerinde aramaya başladı.

Yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü çok uzun bir zamandır magazin dünyasından uzak yaşayan Hakan Taşıyan, sağlık konusunda gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor. Yıllar önce Güz Gülleri Gibiyim şarkısıyla arabesk dünyasını sallayan Hakan Taşıyan, bugünlerde kendisini bile zor taşıyor.

Bir zamanlar arabeskin prensi lakabını alan Hakan Taşıyan’ın geçen hafta yaptığı son basın açıklamasından sonra hayranları çok üzüldü. Sosyal medyada örgütlenen Hakan Taşıyan hayranları ünlü sanatçının sağlık durumuyla alakalı endişelerini dile getirdi. Birçok insan Hakan taşıyan’a bir an önce destek olunması gerektiğini söyledi.

Geçen ay basın açıklaması yapan Hakan Taşıyan, bırakın şarkı söylemeyi konuşmakta bile güçlük çektiğini ifade etti. Bu açıklama sırasında sevenlerine adeta bir imdat çığlığı oluşturdu. Özel hastanelerde tedavi görmesi gereken Hakan Taşıyan, tedavi masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

Elinde sazıyla müziğe çok küçük yaşlarda başlayan başarılı sanatçı, ülkemizde milyonlarca insan tarafından sevilmektedir. Tarzı ve sesiyle Müslüm Gürses‘e benzetilmektedir. Hesabım Bitmedi adlı şarkısıyla milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Sonrasında Güz Gülleri Gibiyim şarkısıyla adeta büyük bir şöhrete kavuştu. Yaşadığı başarılı müzik kariyerinden sonra Ankara’ya yerleşti. Burada alkol tedavisi görmeye başladı. Son olarak 2018 yılında Sessiz Sedasız isimli bir albüm çıkardı.

Bu albümle birlikte herkes onun artık alkol tedavisini yendiğini düşündü. Ancak şimdilerde çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Mayısıs ayında ayağında ağrılar başlamıştı. Bundan dolayı hastaneye giden Hakan Taşıyan, böbreğinde ve karaciğerinde rahatsızlık olduğunu öğrendi. Son olarak geçtiğimiz günlerde basına açık bir demeç verdi. Burada başarılı sanatçının konuşmakta bile zorlandığı görüldü.

Edindiğimiz bilgilere göre Hakan Taşıyan’ın bir arkadaşı ona çok acil bir organ nakli yapılması gerektiğini söylemişti. Haziran ayıyla birlikte tedavi sürecine başlayan Hakan Taşıyan’ın karaciğerinde ve böbreğinde çok ciddi rahatsızlıklar var. Bundan dolayı kendisine acil olarak organ nakli yapılması gerekiyor. Ancak Türkiye’de bu sıralar organ nakli konusunda çok büyük bir talep olduğu için hakan Taşıyan’ın nakli yapılamadı.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programında Hakan Taşıyan hastalığının son evresini yaşadığını, eğer organ nakli yapılmazsa kısa sürede vefat edebileceğini söyledi. Bundan dolayı birçok hayranı Hakan Taşıyan için yardım talebinde bulunuyor.

Hakan Taşıyan’ın tedavi süreci hızlanması için yardım kampanyası başlatıldı. Ancak Hakan Taşıyan hastalığı için ona hangi ünlülerin destek verip vermediği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında hastalığı ile ilgili konuşan Hakan Taşıyan, tanıdığı insanların birçoğunun ona destek olmadığını gözyaşlarıyla ekranlarda anlatmıştı. Ancak hayranları onun için her şeyi yapmaya çalışıyor. Kendisine böbrek ve karaciğer naklinin bir an önce yapılması gerektiği belirtiliyor. Maddi ve manevi açıdan çok büyük bir deste ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşadığı gerekçesiyle magazin gündemine damgasını vuran Hakan Taşıyan’ın hastanede olup olmadığı merak ediliyor. Arkadaşlarından öğrendiğimiz bilgilere göre geçtiğimiz aralık ayında hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan’ın hayranları başarılı sanatçının hangi hastanede olduğunu merak ediyor. Hakan Taşıyan Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunuyor. Kendisinin çok acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var.

Hakan Taşıyan’ın doktorları hastalığının çok ciddi olduğunu ve bir an evvel organ nakillerinin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Böbrek konusunda nakil yapmak isteyenleri bir an önce hastaneye bekliyorlar. Çünkü böbreği gerçekten bitmiş durumda. Ayrıca karaciğer nakli yapmak isteyen vatandaşlarımız da Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek başarılı sanatçıya zor günlerinde destek olup hayatını kurtarabilir.

Bizler de başarılı arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan’a büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce müzik dünyasına geri dönmesini ve o güzel sesinden yeni şarkılar dinlemek istediğimizi belirtiyoruz. Çünkü bir nesil onun şarkılarıyla büyüdü.