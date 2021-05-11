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Hakan Sabancı ile birlikteliği konuşulan Aygün Aydın hamile mi? Paylaştığı ultrason fotoğrafı olay yarattı..

Bir süre önce hakan Sabancı’yla aşk yaşadığını iddia eden Aygün Aydın kendisine inanmayanlara çok kızarak konuştuğu mesajları ifşa niyetine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımların sonrasında bir anda ünlenen genç kadın oldukça alay konusu olarak sosyal medya üzerlerinden prim ve kazanç sağlamıştı. Olayların ardı arkası ne yazık ki durulmuyor Aygün Aydın bu seferde yapmış olduğu bir paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Hakan Sabancı ile birlikteliği konuşulan Aygün Aydın hamile mi? gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Paylaştığı ultrason fotoğrafı olay yarattı. İnsanlar araştırmaya yapmaya başladılar bizde sizler için detayları bir haber hazırlayarak sorularınıza yanıt vermek istedik.

11 Mayıs 2021 Salı 13:59
Hakan Sabancı ile birlikteliği konuşulan Aygün Aydın hamile mi? Paylaştığı ultrason fotoğrafı olay yarattı..
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Kısa zaman önce hakan Sabancı’yla ilgili olaylı paylaşımlarıyla kendini gündeme taşıyan Aygün Aydın son olarak yaptığı paylaşımıyla dikkatleri tekrar üstüne çekmeyi başardı. Bir ultrason görüntüsünü paylaşarak “Bebek 3 aylıkmış" notunu düştü. Bu paylaşımı gören takipçiler Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi? sorusu akıllara kazındı.

Aygün hamile mi?

Durumun akıbetine karşı daha sonraki açıklamalarında hakan Sabancı’yla ayrıldıklarını ve şu sıralar kendini sadece işine verdiğini bildiren Aygün Aydın daha sonra Instagram hesabının hikayeler bölümünde bebek ultrasonu fotoğrafı paylaşarak "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" sözlerini ekledi.

Akıllaraysa ilk başta hakan Sabancı’yla olan birliktelikleri geldi. Bunun yanı sıra görüntüdeki ultrasonun Aygün Aydın'a ait olduğu veya doğruluğu hakkında henüz net bir şey belirtilmedi.

 

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
HakansabancıAygünaydınBebekIfşa
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