Hakan Sabancı ile birlikteliği konuşulan Aygün Aydın hamile mi? Paylaştığı ultrason fotoğrafı olay yarattı..

Kısa zaman önce hakan Sabancı’yla ilgili olaylı paylaşımlarıyla kendini gündeme taşıyan Aygün Aydın son olarak yaptığı paylaşımıyla dikkatleri tekrar üstüne çekmeyi başardı. Bir ultrason görüntüsünü paylaşarak “Bebek 3 aylıkmış" notunu düştü. Bu paylaşımı gören takipçiler Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi? sorusu akıllara kazındı.

Aygün hamile mi?

Durumun akıbetine karşı daha sonraki açıklamalarında hakan Sabancı’yla ayrıldıklarını ve şu sıralar kendini sadece işine verdiğini bildiren Aygün Aydın daha sonra Instagram hesabının hikayeler bölümünde bebek ultrasonu fotoğrafı paylaşarak "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" sözlerini ekledi.

Akıllaraysa ilk başta hakan Sabancı’yla olan birliktelikleri geldi. Bunun yanı sıra görüntüdeki ultrasonun Aygün Aydın'a ait olduğu veya doğruluğu hakkında henüz net bir şey belirtilmedi.