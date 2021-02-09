İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Hakan Meriçliler, maskesiz bir şekilde yasak alana otururken görüntülendi

Hakan Meriçliler ve bir kadın arkadaşı, Beşiktaş'ta kameralara yansıdı. Hakan Meriçliler'in maske takmadığı ve yasak olan yere oturduğu görüntülendi.

09 Şubat 2021 Salı 18:39
Hakan Meriçliler, maskesiz bir şekilde yasak alana otururken görüntülendi
Takip Et:

Yalan Dünya’nın en beğenilen karakterlerinden birine hayat vermiş olan Hakan Meriçliler ve kadın arkadaşı Beşiktaş Akaretler’de otururken görüntülendi. Hakan Meriçliler, izinsiz bir şekilde için sinirlendi ve muhabirlere tepki gösterdi.

 

Meriçliler ve  arkadaşının oturduğu bankın arkasına “Kovid-19 sebebiyle oturmak yasaktır.” yazısı asılmıştı.

 

Meriçlilerin sinirinin sebebi olarak maskesiz bir şekilde kameralara yakalanması gösterildi. Muhabirlerin röportaj teklifini reddeden Meriçliler, bileğinde takılı olan maskeyi yüzüne taktı ve mekanı terk etti.

 

Hakan Meriçliler, bir süre önce Çeşme’de kendine ev aldığını ve orada yaşadığını dile getirmişti. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKoronavirüsHakan Meriçliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil'in doğum günü için eski eşleri bir araya geldi
Mehmet Ali Erbil'in doğum günü için eski eşleri bir araya geldi
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Eda Taşpınar kimdir?
Eda Taşpınar kimdir?
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
E-Devlet online yargıtay dava dosyası sorgulama işlemleri
2019- 2020 MEB Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
İdman TV nasıl izlenir? İdman tv ve AZ TV güncel frekans ayarları
Sesinde Aşk Var nerede çekildi? Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Sesinde Aşk Var FOX Tv ile ekrana geliyor
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
Show TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.