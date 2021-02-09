Hakan Meriçliler, maskesiz bir şekilde yasak alana otururken görüntülendi

Yalan Dünya’nın en beğenilen karakterlerinden birine hayat vermiş olan Hakan Meriçliler ve kadın arkadaşı Beşiktaş Akaretler’de otururken görüntülendi. Hakan Meriçliler, izinsiz bir şekilde için sinirlendi ve muhabirlere tepki gösterdi.

Meriçliler ve arkadaşının oturduğu bankın arkasına “Kovid-19 sebebiyle oturmak yasaktır.” yazısı asılmıştı.

Meriçlilerin sinirinin sebebi olarak maskesiz bir şekilde kameralara yakalanması gösterildi. Muhabirlerin röportaj teklifini reddeden Meriçliler, bileğinde takılı olan maskeyi yüzüne taktı ve mekanı terk etti.

Hakan Meriçliler, bir süre önce Çeşme’de kendine ev aldığını ve orada yaşadığını dile getirmişti.

