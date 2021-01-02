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Hakan Hatipoğlu'nun dedesi covid-19 nedeniyle vefat etti!

Survivor yarışma programıyla çıkışa geçen Hakan Hatipoğlu, dedesinin vefatıyla yıkıldı. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ünlü sima bu üzüntüsünü resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:38
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi covid-19 nedeniyle vefat etti!
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Hakan Hatipoğlu’nun 93 yaşında olan dedesi yaşamını yitirdi.

Üzüntüsünü Instagram resmi hesabından yaptığı paylaşımla belirten Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19’a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila’ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm."

Hakan Hatipoğlu’nun paylaşımının altına Hakan Peker, Çiğdem Tunç, Uğurkan Erez, Gurur Aydoğan gibi ünlü isimlerde başsağlığı mesajlarını yazdı. 

 

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:38
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HakanHatipoğlu
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