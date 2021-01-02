Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! Koronavirüs tedavisi gören dedesi hayatını kaybetti

Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu, yeni yılın ikinci gününe acı bir haberle uyandı. 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hatipoğlu, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Var Mısın Yok Musun programına katıldıktan sonra Survivor yarışmacısı olan Hakan Hatipoğlu, daha sonra Survivor Panorama programının sunuculuğunu üstlenmişti. Ünlü sunucu koronavirüs tedavisi gören dedesinin hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: