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Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!

Bir süre önce rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılan Hakan Altun bir süredir yoğun bakımdaydı. Hakan Altun’un sağlık durumuna dair güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:02
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
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Şarkılar Bizi Söyler’de sunuculuk yapmakta olan yetenekli sanatçı Hakan Altun, geçtiğimiz gün program öncesi rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun yoğun bakıma alındığı belirtilmişti. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalan Hakan Altun’dan açıklama geldi. Hakan Altun’un yoğun bakımdan çıkarıldığı ve normal odada tedavisine devam edilecek olduğu dile getirildi. 21 Nisan Çarşamba günü hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde hastaneye getirilen Hakan Altun erken müdahale sonucu kurtulmuştur. Sanatçının tedavisine ise normal bir odada devam edileceği dile getirildi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
Hakan AltunHakan Altun Sağlık Durumuşarkılar Bizi Söyler
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