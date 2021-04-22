Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!

Şarkılar Bizi Söyler’de sunuculuk yapmakta olan yetenekli sanatçı, geçtiğimiz gün program öncesi rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun yoğun bakıma alındığı belirtilmişti. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalan Hakan Altun’dan açıklama geldi. Hakan Altun’un yoğun bakımdan çıkarıldığı ve normal odada tedavisine devam edilecek olduğu dile getirildi. 21 Nisan Çarşamba günü hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde hastaneye getirilen Hakan Altun erken müdahale sonucu kurtulmuştur. Sanatçının tedavisine ise normal bir odada devam edileceği dile getirildi.