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Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?

Hakan Altun hastaneye kaldırılmasıyla gündemlere geldi. Daha önce beyin ameliyatı olan sanatçının sağlık durumu merak edildi. Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:57
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
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Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında sunucu olan Hakan Altun, sırtındaki ağrılardan dolayı hastaneye kaldırıldı. Çekimden önce hastaneye kaldırılan Altun’un durumu hayranlarını korkuttu. Daha önce beyninde tümör olduğu için beyin ameliyatı olmuştu.

Hakan Altun tedbir amaçlı yoğun bakımda

Hakan Altun ,rahatsızlıktan sonra ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülmüştü. Kontrollerin ardından Altun’un bilincinin açık olduğu açıklandı. Ünlü şarkıcı tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda kalacak. Daha önce beyin ameliyatını yapan doktorunun kontrolünde olduğu açıklandı.

Hakan Altun

Hakan Altun 13 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Burada Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda okudu.

Ağlamak Yok Yüreğim ve Hani Bekleyecektin şarkılarıyla üne kavuşmuştur.




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:57
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Hakan AltunHakan Altun Son Durumşarkılar Bizi Söyler
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