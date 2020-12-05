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Hakan Altun geçmişte hiç evlendi mi?

Hakan Altun geçmişte hiç evlendi mi sorusu gündem oldu. Ünlü şarkıcının hayranları Hakan Altun’un hayatını araştırmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:09
Hakan Altun geçmişte hiç evlendi mi?
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Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Hakan Altun, seslendirdiği şarkıların yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Ünlü şarkıcı şarkılarında ayrılık ve yalnızlık üzerine yorumlar yapıyor.

Hakan Altun hiç evlendi mi?

Uzun yıllardır müzik piyasasının içerisinde olan Hakan Altun, 2003 yılında dönemin en popüler oyuncularından Seray Sever ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2004 yılında herkesin evleneceklerini düşündükleri dönemde ayrılık kararı alan çiftin ayrılma nedeni olarak aldatma gösterildi.

Hakan Altun ilerleyen yıllarda meslektaşı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile aşk yaşamaya başlamış ancak o dönemki iddialara göre Ebru Gündeş, Seray Sever ve Hakan Altun birlikteyken aralarına girdiği yazılmıştı. İlişkileri bu iddiaların ışığında başlayan çift, 1 yıl sonra ayrılma kararı aldı.

Çiftin ayrılma sebebi ise Ebru Gündeş’in kıskançlıkları olarak iddia edildi. İddialara göre Ebru Gündeş evin hizmetçisine “Hakan Altun’a kur yapacaksın, bakalım sana pas atacak mı ve onun telefon görüşmelerini bana söyleyeceksin” şeklinde baskı yapmış. Hakan Altun ise bu durumların ardından ayrılma kararı almıştır.

Hakan Altun dolu dizgin geçen bir dönem yaşamış ancak hiç evlenmemiştir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Hakan AltunEvlilikEbru Gündeş
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