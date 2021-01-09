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Hakan Altun ayrılık sonrasında kendini işine verdi

Uzun yıllar yaşadığı yalnızlığın ardından aradığını Gonca Vuslateri'de bulduğunun sanan şarkıcı Altun, sevenlerini üzdü. Çift aldıkları ani ayrılık kararı ile ilişkilerini sonlandırmıştı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:37
Hakan Altun ayrılık sonrasında kendini işine verdi
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Uzun yıllardır yalnız olan şarkıcı Hakan Altun aradığı aşkı Gonca Vuslateri’ de bulduğunu sanmıştı. Çiftin kasım ayında başlayan ilişkilerine aralık ayının sonunda evlenecekleri haberleri karışmıştı. Bunun üzerine aldıkları ani ayrılık kararı ile ilişkileri son bulmuş, Altun ve Vuslateri sevenlerini üzmüştü.

Uzun zamanlı yalnızlık döneminde evlenip aile kurma hayalleri olan şarkıcı Altun, ilişkilerinin başlarında aradığını bulduğunu düşünmüş ve dostları ile de bu düşüncelerini paylaşmıştı fakat Altun ayrılıklarının ardından eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı.

Bodrum’daki evinde yalnızlığa kapanan Altun kendini işine verdi. Evden çıkmadığı ve dostları hariç kimseyle görüşmediği biliniyor. Ayrılıklarının ardından Vuslateri de Instagramdan paylaşım yaparak “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, aldatanlar, sahtelikler" diyerek ayrılığa dair düşüncelerini belirtti.



Son Güncelleme: 09.01.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
HakanaltunGoncavuslateri
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