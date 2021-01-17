Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı

Hadise'den olay yaratacak poz! Oyuncu Kaan Yıldırım’la yaşadığı aşk ile geçen seneye damga vuran Hadise beraberliğini sosyal medya paylaşımıyla bitirdiğini açıklamıştı.

Aşk hayatında olumsuzluklarla karşılaşan Hadise kariyerindeyse güzel günlere merhaba diyor.

Attığı yeni imzalar ile işlerine yoğunluk veren Hadise'ye bir haller olmuş gibi duruyor.

İşte şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...

Yaptığı paylaşımlar ile gözleri kamaştıran Hadise son olarak deri mini elbisesi ve farklı saçlarıyla takipçilerinden beğenileri kaptı.