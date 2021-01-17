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Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı

Kaan Yıldırım'la ayrılmasının ardından bir süre gözlerden uzak kalan Hadise, yeni imajıyla herkesten tam not almayı başardı. Hadise'nin yeni halleri takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

17 Ocak 2021 Pazar 19:12
Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı
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Hadise'den olay yaratacak poz! Oyuncu Kaan Yıldırım’la yaşadığı aşk ile geçen seneye damga vuran Hadise beraberliğini sosyal medya paylaşımıyla bitirdiğini açıklamıştı.

Aşk hayatında olumsuzluklarla karşılaşan Hadise kariyerindeyse güzel günlere merhaba diyor.

Attığı yeni imzalar ile işlerine yoğunluk veren Hadise'ye bir haller olmuş gibi duruyor.

İşte şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...

Yaptığı paylaşımlar ile gözleri kamaştıran Hadise son olarak deri mini elbisesi ve farklı saçlarıyla takipçilerinden beğenileri kaptı.

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
HadiseKaanYıldırım
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