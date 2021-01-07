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Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
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Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni çıkaracağı şarkının hazırlıklarına son hız devam ederken, keyifle dinlediği yeni şarkısını dinlerken makyajsız halde olduğu videosunu paylaştı. Hadise'yi makyajsız gören hayranları ise sanatçının bu halini şaşkınlıkla izledi.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:35
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
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O ses Türkiye'nin de güzel jüri üyesi Hadise'nin son zamanlarda adı oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla anılıyordu. 2020 yılan damga vuran bu ilişki için bitirme kararı alan Hadide Kaan Yıldırım'ın hamlesiyle tekrar aşkına geri döndü. Bu sırada ünlü şarkıcı yeni çıkaracağı şarkının hazırlıklarına devam etmeyi bırakmadı.

Ersay Üner'in şarkısını alan ve şarkıyı dinlerken bir video çeken Hadise, bu videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. Hadise, doğallıktan yana olmak istediğini gösterircesine yayınladığı videosunda çok keyifli olduğu dikkatlerden kaçmazken makyajsız hali de büyük şaşkınlık yarattı.

Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoyu siyah-beyaz olarak çeken Hadise, Ersay Üner'i etiketlediği şarkıyı dinlerken videoyu sessiz dinledi ve yeni şarkısını şimdilik gizledi.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
KadiseMakyajsız HaliHadise MakyajsızKaan Yıldırım
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