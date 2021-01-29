Hadise'nin kapısına dayana takıntılı hayran kabus yaşattı

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine takıntılı bir şekilde hayranlık duyan Tarık D., ile başı dertte. Güzel şarkıcının kapısına dayanan Tarık D., aynı gün öğle saatlerinde de sitenin etrafında dolaştığı öğrenildi. Durumdan rahatsızlık duyan Hadise şahıstan şikayetçi olak uzaklaştırma kararı aldırdı.

19 Ocak gecesi Hadise'nin İstinye'de bulunan bir sitedeki evine güvenlik görevlilerine Hadise'nin davetlisi olduğunu söyleyerek içeri girmek isyeten Tarık D., şüpheli davranınca Hadise'nin burada ikamet etmediğini söyleyen görevliler Tarık D.'yi dışarı çıkardı. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde sitenin etrafında olduğu ve oradaki görevlilere Hadise'yi görmek istediğini söylediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Hadise polise giderek şikayetçi oldu.

Daha önceden rahatsızlık verdiği için davacı olduğu Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyleyen güzel şarkıcının şikayeti üzerine ifadesi alınan Tarık D.'nin ise şarkıcının evine sadece imza almak için gittiğini ve Ümit S. isimli kişi ilede hiç bir bağlantısı olmadığını söylediği bildirildi.

Hakkında yapılan şikayet üzerine İstanbul Aile Mahkemesi tarafından Tarık D.'nin 1 ay süre ile Hadise'nin uanında yaklaşmamasına karar verilirken karar aykırı davranılması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası ile cezalandırılacağı aktarıldı.