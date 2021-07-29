Hadise’den yangın mesajı: “Yangın haberleri içimizi yakıyor”

İki gün önce Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ardından Marmaris, Milas, Didin, Adana, Kayseri, ve Mersin’de çıkan orman yangınları tüm Türkiye’nin birinci gündem maddesi oldu. Çıkan yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi de oldukça zorlu bir süreci ortaya çıkardı.

Çıkan yangın haberlerine sanat camiası da sessiz kalmadı. Son olarak ünlü şarkıcısosyal medya hesabından yayınladığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hadise paylaşımında “"Ülkemizin birçok yeriinden gelenhaberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun." İfadelerine yer verdi.