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Hadise’den yangın mesajı: “Yangın haberleri içimizi yakıyor”

Türkiye’nin birçok noktasından yangın haberleri geliyor. Yangın haberlerine sanat camiası da sessiz kalmadı. Birçok isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünlü şarkıcı Hadise’de yangın haberlerine karşı sessiz kalmadı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:12
Hadise’den yangın mesajı: “Yangın haberleri içimizi yakıyor”
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İki gün önce Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ardından Marmaris, Milas, Didin, Adana, Kayseri, ve Mersin’de çıkan orman yangınları tüm Türkiye’nin birinci gündem maddesi oldu. Çıkan yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi de oldukça zorlu bir süreci ortaya çıkardı.

Çıkan yangın haberlerine sanat camiası da sessiz kalmadı. Son olarak ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hadise paylaşımında “"Ülkemizin birçok yeriinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun." İfadelerine yer verdi.

 


Son Güncelleme: 29.07.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıYangınHadise
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