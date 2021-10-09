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Hadise’den sürpriz çocuk ve evlilik açıklaması

Şarkıcı Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Önceki gün bir etkinliğe katılan ünlü çift çıkışta özel hayatlarıyla alakalı sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı çocuk sorusunu sürpriz bir yanıt verdi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:33
Hadise’den sürpriz çocuk ve evlilik açıklaması
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Kaan Yıldırım ile olan ilişkisine nokta koyduktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile etkinliğe el ele katılan Hadise, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Fuarı çok beğendiklerini ve Mehmet ile sanata meraklı olduklarını ifade eden Hadise, bugün İstanbul Fişekhane’de sahneye çıkacağı için heyecanlı ve mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye bu sözleri hatırlatıldı ve sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu. Hadise, bu soruya ““Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki.” Yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte bir fotoğrafını paylaşmıştı. Mehmet Dinçerler ise bu fotoğrafa “İyi ki sen” notuyla yanıt vermişti.


Son Güncelleme: 09.10.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet DinçerlerHadise
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