Hadise’den sürpriz çocuk ve evlilik açıklaması

Kaan Yıldırım ile olan ilişkisine nokta koyduktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile etkinliğe el ele katılan Hadise, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Fuarı çok beğendiklerini ve Mehmet ile sanata meraklı olduklarını ifade eden Hadise, bugün İstanbul Fişekhane’de sahneye çıkacağı için heyecanlı ve mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye bu sözleri hatırlatıldı ve sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu. Hadise, bu soruya ““Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki.” Yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte bir fotoğrafını paylaşmıştı. Mehmet Dinçerler ise bu fotoğrafa “İyi ki sen” notuyla yanıt vermişti.