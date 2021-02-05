Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..

Bir dargın bir barışık sürdükleri ilişkilerine geçtiğimiz ay bir şans daha veren Hadise ve Kaan Yıldırım çifti evlilik kararı aldılar. Başarı oyuncu Kaan Yıldırım'ın ailesinin çok sevdikleri gelin adayı için düğün hazırlıklarına başladıkları öğrenilirken çiftin yaz aylarında nikah masasına oturacakları konuşuluyor.

Kaan Yıldırım'ın ailesi genç çiftin evlenmeleri ve kendi yuvalarını kurmalarını istedikleri öğrenilirken Göktürk'te müstakil ev arayan çift romantik bir düğün planladıkları bildirildi.

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, 2020 yılının bitimine az bir zaman kala birlikteliklerine son vermişlerdi. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Hadise ve Kaan Yıldırım, 4 günlük bir aranın ardından ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmem kararı alarak tekrar barışmışlardı.