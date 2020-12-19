Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılığı kısa sürdü

Geçtiğimiz hafta ayrılık haberiyle magazin gündemine oturan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden güzel haber geldi. 10 aydır aşk yaşayan çift, Seda Bakan’ın türlü çabaları sayesinde barıştı.
Kapısına çiçeklerle gitti
Oyuncu Seda Bakan, bu ayrılığa el atarak Hadise ile mesajlaşmaya başladı. Kaan Yıldırım ise Bakan’ın arayı yumuşatması sonrası Salı günü Hadise’nin kapısına çiçeklerle gitti. Geceyi birlikte geçiren çift, sorunlarını çözerek yeniden birlikte yaşamaya başladı.
Son Güncelleme: 19.12.2020 17:12