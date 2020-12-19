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Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılığı kısa sürdü

Geçtiğimiz hafta ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, günler sonra bir araya gelerek barıştı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:12
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılığı kısa sürdü
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Geçtiğimiz hafta ayrılık haberiyle magazin gündemine oturan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden güzel haber geldi. 10 aydır aşk yaşayan çift, Seda Bakan’ın türlü çabaları sayesinde barıştı.

Kapısına çiçeklerle gitti

Hadise’nin sosyal medya hesabından duyurduğu ayrılık haberi sonrası magazin gündemi çalkalanmıştı. İlişkinin bitme nedeninin ihanet olduğu konuşulmuş, Kaan Yıldırım ise ayrılık açıklaması sonrası Hadise’yi takipten çıkararak fotoğraflarını silmişti.

Oyuncu Seda Bakan, bu ayrılığa el atarak Hadise ile mesajlaşmaya başladı. Kaan Yıldırım ise Bakan’ın arayı yumuşatması sonrası Salı günü Hadise’nin kapısına çiçeklerle gitti. Geceyi birlikte geçiren çift, sorunlarını çözerek yeniden birlikte yaşamaya başladı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Kaan YıldırımHadiseSeda Bakan
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